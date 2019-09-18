السعودية | المالكي يكشف طبيعة الأسلحة التي استهدفت منشآت أرامكو

شكرا لقرائتكم المالكي يكشف طبيعة الأسلحة التي استهدفت منشآت أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، طبيعة الأسلحة التي استهدفت منشآت أرامكو السبت.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض الأربعاء، إن "هذه الصواريخ التي تم توجيهها لبقيق وسقطت قبل أن تصيب هدفها هي 3 واستعدنا 2 منها. خبراؤنا يعملون الآن على نزع القوة الانفجارية".

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وتابع: "كما تشاهدون هناك 7 طائرات مسيرة مشابهة لتلك التي تم استخدامها في الهجوم على عفيف والدوادمي في مايو الماضي هي ذات المكونات ذات العناصر وذات القدرة النوعية لنظام التموضع العالمي والبيانات التي تمت برمجتها في داخل هذه الطائرة"، لافتاً: "نحن الآن مستمرون في تحقيقاتنا لتحديد مكان إطلاق تلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز بالضبط".

وأضاف: "هذه من تلك الصواريخ التي لم تصب بقيق وسقطت قبل هدفها، ونحن نعمل حالياً على مشاركة المعلومات التي نمتلكها من الشرائح الإلكترونية مع خبراء الأمم المتحدة وسنشاركها مع حلفائنا".

وعرض المالكي صوراً للصواريخ التي تم فحصها وتشير المعلومات إلى مصدرها الإيراني. وقال إنه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز للهجوم على المنشأتين في السعودية.