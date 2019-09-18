السعودية | غراهام: يجب أن نجد حلاً رادعاً لتصرفات إيران

شكرا لقرائتكم غراهام: يجب أن نجد حلاً رادعاً لتصرفات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام القريب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تمنيه أن يستطيع وزير الخارجية مايك بومبيو تكوين تحالف إقليمي لتغيير سلوك إيران، ردا على الهجمات التي تحمل بصمات طهران على منشأتي أرامكو في السعودية السبت الماضي.

وأضاف غراهام في تصريحات اليوم الأربعاء: "أتمنى أن يلجأ الرئيس إلى الأمم المتحدة في محاولة لتوصيل فكرة أن الهجمات الإيرانية هي بمثابة عمل حربي ضد السعودية"، مضيفاً: "لا أدري إن كانت الأمم المتحدة ستستجيب في هذا السياق أم لا".

واعتبر غراهام أن "الإيرانيين لم يتلقوا الرسالة.. أقول لهم إن الهجوم على المنشأة النفطية هو بمثابة عمل حربي فهو هجوم على الاقتصاد العالمي لزعزعة استقرار الأسواق العالمية".

وتابع: "إضافة إلى الهجوم على السعودية، فإن الإيرانيين يزيدون من تخصيب اليورانيوم مما جعلهم أقرب لتصنيع قنبلة نووية"، مضيفاً: "ما أريده هو أن تلجأ الإدارة الأميركية والعالم لإيجاد حل رادع" لتصرفات إيران.

وأكد غراهام أن "حملة الضغط على إيران أحدثت شللاً في اقتصادها لكنها لم تردع النظام الإيراني"، محذّراً من أنه "إذا لم يتم ردع إيران فستلجأ إلى المزيد من العنف".

وتابع غراهام: "أقدر حملة الضغط التي يقودها الرئيس (دونالد ترمب) من خلال العقوبات، إلا أنها ليست كافية لوقف عدوان النظام الإيراني".

واعتبر أنه "لم يتم كبح تطلعات إيران في الحصول على قنبلة نووية.. لم يتردد المسؤولون الإيرانيون في شن هجوم على السعودية مما أحدث خللا في الاقتصاد العالمي.. لذا أطالب بإجراء يردع إيران ويمنع عدوانها في المستقبل".

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وتابع: "من الواضح أن إيران لا تعبأ ما إذا ما اندلعت الحرب أو لا، ولو كانت تهتم بذلك لما كانت هاجمت جيرانها"، مضيفاً: "بالنسبة لإيران.. إذا لن نتخذ إجراءات حاسمة فإن الأسوأ سيأتي".

كان غراهام قد وصف أمس الثلاثاء الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية بـ"العمل الحربي"، مؤكداً أنها تستدعي ردا حاسماً.

قال غراهام في بيان بعد لقاء لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن الهجوم "هو حرفيا عمل حربي".

وأشار إلى أنه "من الواضح" أنّ مثل هذا الهجوم المعقّد بطائرات مسيّرة أطلقت صواريخ على حقل نفطي سعودي إضافة إلى أكبر منشأة لتكرير النفط في العالم لا يمكن أن ينفذ إلا بتوجيه ومشاركة "النظام الشرير في إيران".

وأكد غراهام أن "الهدف يجب أن يكون إعادة الردع الذي فقدناه في مواجهة العدوان الإيراني".

وغراهام الذي يعد من الصقور في الكونغرس أشار إلى أن "رد الفعل المدروس" لترمب على إسقاط طائرة أميركية مسيّرة في حزيران/يونيو "اعتبره النظام الإيراني بشكل واضح دليل ضعف".

ورد الرئيس الأميركي في تغريدة مساء الثلاثاء. وكتب ترمب: "لا يا غراهام إنها إشارة قوة لا يفهمها بعض الأشخاص بكل بساطة".

وكان غراهام دعا منذ عطلة نهاية الأسبوع إلى التفكير في "مهاجمة مصاف إيرانية" في خطوة "ستنهي النظام" الإيراني، على حد قوله.