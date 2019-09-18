، مجازر وإعدامات واختطاف.. 1039 جريمة حوثية بحق المدنيين في أسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - معظم حالات القتل ارتكبت في الحديدة رغم الهدنة

كشف تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت 1039 انتهاكاً بحق المدنيين في المحافظات التي تسيطر عليها خلال الفترة من 6 سبتمبر 2019م وحتى 13سبتمبر 2019م.

وأفاد التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن فريق الرصد والتوثيق في الشبكة، سجل 43 حالة قتل بينهم 6 نساء، و12 طفلاً، و4 حالات قتل بطلق ناري، و7 حالات قتل بانفجار مخزن أسلحة تابع للمليشيا في أحد الأحياء السكنية في محافظة الحديدة، و9 حالات إعدامات ميدانية، و3 حالات أعمال القنص، إضافة إلى 6 حالات قتل نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات بينهم 4 أطفال، وإصابة 29 حالة بينهم 11 أطفال و3 نساء.

وذكر أن المليشيا الحوثية ارتكبت ثلاث مجازر جماعية في قصف على المنازل ومقتل 13 مدنياً، مجزرتان منها في مديرية التحيتا وحيس بالحديدة، ومجزرة في مديرية صالة بتعز، وأن أغلب ضحاياها من الأطفال.

وأوضح التقرير أن فريق الشبكة سجل حالة اغتيال واحدة، وتوزعت تلك الحالات على محافظات الحديدة 19 حالة قتل، وإب 13حالة قتل، وتعز 4 حالات قتل، والبيضاء 3 حالات، ولحج 2 حالتا قتل، والضالع 2 حالتا قتل، وتوثيق 189 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين بينهم أطفال ومسنين في كلٍّ من الضالع وإب وصنعاء والحديدة.