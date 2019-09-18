، شاهد.. خيرية "تربة" تقيم النسخة الثانية من برنامج "الموهبة والإنجاز" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط حضور مميز في أولى الأمسيات الشعرية

أقامت الجمعية الخيرية بتربة، مساء الأربعاء، في مهرجان تربة للتمور، في نسخته الثانية، برنامج "الموهبة والإنجاز"، بتنظيم فريق بذور الخير التطوعي بقيادة شيمه البقمي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات لدى الأطفال وحثهم على القراءة في الوقت الذي أصبح الجوال سالبًا للوقت والجهد.

واستُعرضت إحدى فقرات البرنامج، أن الجوال قد يهدم مستقبلاً وقد يبني طموحًا إذا جرى توظيفه بالطريقة الصحيحة، وكذا تفعيل عدة فقرات وفعاليات هدفها تنمية المهارات وتعزيزها.

وحرص القائمون على البرنامج استضافة الموهوبين في المحافظة وتكريمهم وتشجيعهم وحثهم على مواصلة طموحاتهم.

واستضيفت المستشارة الأسرية سمية الغامدي، لتقدم موضوعاً للأمهات بعنوان "طاقات أطفالنا المهدرة" وتقديم الاستشارات للأمهات وفتح مجال للأسئلة ومناقشة عدة مواضيع هادفة.

وفي السياق ذاته، احتضنت إدارة المهرجان أمسية شعرية، عددًا من شعراء المحافظة، وتسامر عشاق الشعر مع الكثير من القصائد الوطنية وغيرها، وشهدت ليلة أمس حضورًا مميز من الأهالي، فيما اختتمت الأمسية بتكريم الشعراء بدروع تذكارية.

يذكر أن مهرجان تربة للتمور، يحظى بإشراف واهتمام من بلدية تربة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتربة، وتتواصل الجهود المستمرة دائمًا في تنفيذ أعمال التطوير والتجهيزات التي تليق بالمناظر الجمالية بمسطحات خضراء وتهيئة الخدمات المساندة.

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