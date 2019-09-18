ننشر طريقة التسجيل في وظائف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية eservices.mcs.gov.sa من الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون بين الفنية والأخرى، للالتحاق بوظيفة ما تتناسب مع مؤهلات الشباب، ويعمل برنامج جدارة السعودي للتوظيف على طرح الوظائف من خلال وزارة الخدمة المدنية،حيث يتيح لك التسجيل في مختلف الوظائف المعلنة بطريقة سهلة، الأمر الذي من شأنه توفير الجهد على الشباب.

تهتم المملكة العربية السعودية بتوفير كافة السبل والخدمات، التي تهم المواطن السعودي، لذا تقدم نظام جدارة الإلكتروني الجديد، الذي يقدم لكافة الخريجين والخريجات من جميع أنحاء المملكة المساهمة لشغل عدد كبير من الوظائف المختلفة بجميع القطاعات السعودية.

طريقة التسجيل في وظائف جدارة

يبحث عدد كبير من الشباب عن طريقة التسجيل في وظائف جدارة، والتي نتطرق إليها في السطور القادمة:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لطلب التوظيف الإلكتروني موقع جدارة

الضغط على زر تسجيل جديد.

إضافة رقم الهوية الوطنية.

كتابة تاريخ الميلاد.

إضافة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكونة من ستة أرقام.

أضغط على استمرار.

يستلزم على المتقدم التدقيق في البيانات التي تم إدخالها من خلال قاعدة المعلومات، وإذا كان هناك خطأ ما يمكنك إعادة الدخول بالرقم الصحيح، ويمكن طلب المساعدة عن طريق أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على موقع التقديم، وإضافة بيانات الحالة الصحيحة، وإضافة بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم.

الأوراق المطلوبة في مكاتب الخدمة المدنية

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة. 2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات. Advertisements 3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل. 4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي. 5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة. 6. وثيقة التدريب للتخصصات التي يشترط شغلها إلى تدريب أو تطبيق ميداني

نظام وظائف جدارة

الجدير بالذكر، أن نظام وظائف جدارة تقدمه وزارة الخدمة المدنية منذ عام 1433 هـ، خاص بتقديم طلبات التوظيف في القطاع الحكومي للمواطنين، عن طريق الانترنت، ويهدف إلى تسهيل عمليات التوظيف المتنوعة إلكترونيًا في مختلف المجالات في القطاع الحكومي للراغبين بالعمل في الأجهزة الحكومية أو في الوزارة، وذلك عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية.

يعمل موقع جدارة على تحديث آليات التقديم، وذلك للتسهيل على المواطنين السعوديين في عمليات التسجيل وتقديم الطلب للتوظيف الإلكتروني، ويقدم موقع جدارة الرسمي إجراءات وشروط وخطوات طلب التسجيل الجديد للتوظيف الإلكتروني التي يبحث عنها المواطن السعودي في جميع الأوقات.