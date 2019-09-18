enquire وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة والجواز

نكتب لكم مقال هام جداً لكل صاحب عمل وصاحب شركة سعودي، ونقدم لكم مقال بعنوان الاستعلام عن عامل وافد، وتقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذه الخدمة بشكل الكترونب بسيط وسهل يغنيك عن الذهاب إلى أى من مقرات مكتب العمل وتضييع الوقت والجهد.

ومن هنا قدمت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية معظم خدماتها وعلى رأسها خدمة الاستعلام عن عامل وافد بشكل إلكتروني بسيط يُمكن صاحب العمل أو المواطن السعودي من توفير وقته وجهده والإنتهاء من الاستعلام خلال دقائق معدودة، فتابعونا.

الاستعلام عن عامل وافد

استطاعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تحظى على رضا جميع المواطنين والمقيمين السعوديين من خلال تقديم خدماتها لهم بشكل إلكتروني بسيط، فقد سهلت عليهم الأمور ووفرت الوقت والجهد؛ والآن نُبين لكم طريقة الاستعلام عن عامل وافد كالتالى:

ادخل إلى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم خدمات إلكترونية للمنشآت.

اضغط على الإستعلام عن عامل وافد.

املأ بياناتك مثل رقم البطاقة والجواز، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وبدقة.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك.

الآن تظهر أمامك كافة البيانات التى تبحث عنها عن الوافد الجديد.

ويُمكنك الاستعلام عن موظف وافد عبر مكتب العمل من هنا .

الاستعلام عن وافد هارب

نقدم لكم فى موقعنا “عرب نيوز” جميع التفاصيل الخاصة بطلب الاستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة، وكل ما تحتاجه لتستعلم عن وافد هو رقم الإقامة فقط، وستعرف حينها صلاحية إقامته سارية أم منتهية، وينبغي على كل شخص وافد إلى المملكة العربية السعودية أن يقنن أوضاعه حتى لا يتم محاسبته قانونياً.

تحديث: نتلقى كثيراً من أسئلتكم بخصوص الاستعلام عن وافد ونجيب عليها فى أسرع وقت، فقط اكتب سؤالك عبر التعليقات بالأسفل وانتظر الرد عليه فى أقل من 24 ساعة.