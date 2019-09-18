أبشر الجديد الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1441 وتاريخ انتهاء الاقامة عبر بوابة أبشر

نبدأ مقالنا معكم اليوم بالشكر على متابعتكم وثقتكم فينا، ونتطرق معكم اليوم إلى موضوع هام بشأن صلاحية الإقامة التى تهم كل مغترب، ولهذا فقد وضحنا خلال المقال كافة الخطوات التى من شأنها أن تسهل عليك عملية الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافد إلى المملكة العربية السعودية.

ونحن فى “عرب نيوز” فى إطار اهتمامنا بالشأن العام السعودي نكتب لكم هذا المقال لنوضح لكم خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، فتابعونا.

الاستعلام عن هوية مقيم

ننصح اخواننا المغتربين المقيمين فى الممكلة العربية السعودية بأن يجددوا اقامتهم فور انتهائها مباشرة، وقد وفرت وزارة الداخلية السعودية عبر بوابتها أبشر كل المعلومات المتاحة عن الإقامة وكيفية تجديدها بطريقة إلكترونية، وهذا قد وفر الكثير من الجهد والوقت على كل المقيمين داخل المملكة فى الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة

الآن يُمكنك بمجرد الجلوس أمام اللابتوي الخاص بك والدخلو إلى الموقع الرسمي لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن كل ما يخص اقامتك بخطوات بسيطة وفى خلال دقائق معدودة، فقط اتبع الآتي: