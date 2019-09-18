شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول إماراتي رفيع يثير غضب أبناء المملكة .. وضابط سعودي يرد عليه : سود الله وجه الخيانة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/09/18 الساعة 05:58 مساءً (العين أونلاين_متابعات)

اتهم الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الحشد الشعبي العراقي بالوقوف وراء مهاجمة آبار النفط في المملكة العربية السعودية.

وفي استفزاز للقيادة السعودية،، قال "خلفان" في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "عندما يهاجم حشد سليماني في العراق آبار في المملكة العربية السعودية عندها تدرك الى أي مدى اصبحت العراق مستعمرة من خلالها ينفذ الاعداء الى قلب الأمة".

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ودعا "المسؤول الإماراتي" المملكة العربية السعودية، إلى مهاجمة معسكرات الحشد الشعبي العراقي بالطائرات المسيرة، مستغربا لماذا الإنتظار!.

وردا على هذه الدعوة، قال الضابط السعودي المتقاعد سلطان الطيار، إن بإمكان الإمارات أيضا إرسال نفس الطائرات المسيرة إلى الجزر الإماراتية المحتلة، أو حتى الرد على تفجير ناقلات الفجيرة.

وأضاف "الطيار" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ردا على ضاحي خلفان: "للأمانة رغم اختلافي معك إلا انك صريح هنا وعكست فعلا العلاقة الحقيقية حينما تحدثت عن واجب السعودية فقط ونسيت أنكم تقولون أنكم في تحالف استراتيجي معها فعلا لن يواجه الخطر غير السعودية" , مردفا سواد الله وجه الخيانة .

وانهالت ردود سعودية غاضبة تتهم الامارت بالخيانة ومحاولة جر المملكة إلى معارك استنزاف جديدة، فيما تبقى لامارات تتفرج ، وتتقدم أكثر في علاقتها مع العدو التاريخي للسعودية "إيران".