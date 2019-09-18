شاهد: دهس طالبة مدرسة في السعودية بطريقة مروعة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو الى سحل طالبة بطريقة مروعة، في الرياض، بعد أن تحرك دون أن يتثبت من خروج الطالبة بشكل نهائي من الحافلة.

وأظهر مقطع فيديو، الحادثة الصادمة، حيث ترجّلت الطالبة من الحافلة إلا أن عباءتها علقت في بابها ولم يتنبه السائق لذلك، حيث تحرك ساحلًا الطالبة معه والتي دهست تحت العجلات الخلفية، كما ظهر في المقطع.

وبقيت الفتاة ملقاة على الأرض بعد ذهاب سائق الحافلة من المنطقة دون أن تتحرك، في حين اكتفى البعض بالنظر إليها لحين انتظار وصول الجهات المعنية.

ودشن ناشطون وسم #دهس_طالبه_بسبب_العباءه للتفاعل مع الموضوع تداولوا فيه المقطع وعبّروا عن غضبهم من إهمال سائق الحافلة وعدم وجود مشرفة مدرسية تتابع باهتمام حال الطلاب حين نزولهم لمنازلهم.

وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل بأن الفتاة فارقت الحياة بعد نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية حتى الآن، حيث أتهم العديد من الناشطين السائق حافلة مدرسية بالإهمال.