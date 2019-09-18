شاهد: إعلامية سعودية تكشف سرا عن تركي آل الشيخ

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، مقطع فيديو نشرته الكاتبة الصحفية السعودية، سمر المقرن تعترض فيها على مقطع فيديو نشره تركي آل الشيخ للإعلامي المصري، عمرو أديب، فرد تركي آل الشيخ بصرامة.

واستنكرت سمر المقرن، إحدى مذيعات برنامج "كلام نواعم"، عدم اختيار تركي آل الشيخ لمذيع سعودي بدلا من أديب، حيث أنه يسعى إلى "الدراهم" فقط، ولن يلبث أن ينقلب إذا ما توقفت، - في إشارة منها إلى الأموال التي يدفعها آل الشيخ للإعلامي المصري مقابل ما يقول- أما المواطن السعودي فلا يباع ولا يشترى، على حد تعبيرها. فرد آل الشيخ: "ما اسمح لك. ومو انتي اللي تختاري من احط ومن لا! ويا ليتك ركبتي في المحتوى".

وردت الصحفية السعودية قائلة :"كل عام ووطنا بخير". ليرد عليها :"، تركي آل الشيخ ما فيها كلام هذي ... لكن للاسف ان وحده بالمنطق تكتب بجريدة كبيرة ... الي كتبتيه في تجاوز وعنصرية غير مقبولة !".

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وكان الإعلامي المصري قد عرض في برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر برنامج هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لليوم الوطني الـ 89، التي يترأسها تركي آل الشيخ.

وأكّد عمرو أديب على أن قوة المنطقة العربية إنما تستند إلى قوة المثلث: مصر والسعودية والإمارات، وهو مثلث في غاية الأهمية.

وتحدث عمرو أديب عن البرنامج الذي تجري فعالياته في جميع مدن السعودية، والذي يستحقه الشعب السعودي، بينما لا تتضمن هذه الفعاليات حفلات موسيقية وغنائية فحسب، على حد تعبير الإعلامي المصري، بل تتضمن ألعابا نارية، ورقصة العرضة، وتجارب للمواطنين السعوديين في مجالات التراث والفنون التشكيلية وشتى ألوان المواهب.