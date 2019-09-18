بعد أن سجلوا أبناءهم وتم قبولهم.. قرار مفاجئ بإلغاء أول ابتدائي بمدرسة زيد بن عمرو بـ لبن الرياض

كشفت مصادر، أن إدارة التعليم بالرياض، قررت اليوم بشكل مفاجئ، إلغاء الصف الأول الابتدائي من مدرسة زيد بن عمرو للبنين، والواقعة في حي الخزامى، وتحويل ملفات الطلاب إلى مجمع لمدارس البنات ٣٨٣ ضمن فصول للطفولة المبكرة.

ووفقاً لـ”سبق”، شمل الإلغاء أحدَ الفصول من الصف الثاني الابتدائي؛ فيما تم إبقاء الفصل الآخر في المدرسة.

وكان أولياء الأمور قد أتموا تسجيل أبنائهم في مدرسة زيد بن عمرو منذ وقت مبكر، وتم قبولهم وبدؤوا الدراسة فيها مع معلمين أكفاء وحائزين على إشادات واسعة، وتم الانتهاء من أسابيع التمهيد والتهيئة، واندمج الطلاب مع اليوم المدرسي ومعلميهم، قبل أن تُقرر إدارة التعليم إلغاء الصف الأول ونقلهم بعد 18 يومًا من الدراسة.

وأثار هذا القرار المفاجئ غضب أولياء الأمور الذين أعلنوا تضررهم من القرار بعد أن سجلوا أبناءهم في مدرسة “زيد بن عمرو”، وتم قبولهم في نظام نور، وقد اختاروا المدرسة لقربها ولتميّزها وتميز معلميها، وحضروا مع أبنائهم الأسبوع التمهيدي وتفرغوا لذلك”.