القصبي: المملكة تشهد نقلة نوعية في استقطاب المستثمرين

أكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الأربعاء، أن المملكة تشهد نقلة نوعية في استقطاب المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الرخص الممنوحة خلال 5 سنوات 2420 رخصة، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر “يوروموني السعودية 2019” بالرياض. وأوضح القصبي أن الرخص الممنوحة في 2015 بلغت 259 رخصة، فيما تم منح 792 رخصة للاستثمار الأجنبي خلال 2019، معلقاً: “عملت المملكة في عدة مسارات تهدف إلى تشجيع المستثمرين الأجانب”.

وأضاف أن استقطاب المستثمرين ساهم فيه إعادة الهيكلة الحكومية، ومكافحة البيروقراطية، إضافة إلى تحسين الإجراءات وتحديثها، وإعداد التشريعات التي تسهم في تحفيز المستثمرين وعمل إصلاحات شاملة لتحسين قطاع الأعمال. وتابع أن كل هذه الإجراءات أسهمت في زيادة عدد المؤسسات التجارية المسجلة لدى الوزارة بنسبة 60% في السنوات الأربع الأخيرة، لتصل إلى مليون و27 ألف مؤسسة، مقارنة بـ 650 ألف مؤسسة خلال عام 2015. وأبان القصبي أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأهمية كبيرة، كونه يمثل المحرك الأول للاقتصاد، ولذلك عمدت المملكة إلى ترخيص 50 مسرّعة أعمال و49 حاضنة أعمال لتتولى دعم القطاع.