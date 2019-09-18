أكد “الكرملين”، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفياً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحثا الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو.
وقال “الكرملين”: عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت نفط في المملكة.
ووفق وكالة “سبوتنيك” الروسية فقد تطرقت المباحثات إلى المستجدات السياسية والأمنية بعد الهجوم الأخير على المنشآت النفطية التابعة لشركة “أرامكو”.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يكشف عن اتصالٍ بين بوتين وولي العهد حول الهجوم على أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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