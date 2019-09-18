كشفت مصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على قائد حافلة طالبات تسبب إهماله في دهس طالبة أثناء نزولها من الحافلة. وكانت كاميرات مراقبة قد كشفت تفاصيل الحادثة المؤلمة، التي وقعت في حي الشفا بالرياض حين نزلت من الحافلة وعلقت عبائتها في الباب وتحركت الحافلة ودهستها ثم سحلتها على الطريق.

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كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في واقعة دهس حافلة لطالبة بالرياض بسبب العباءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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