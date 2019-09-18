بالصور .. #وزارة_الدفاع #السعودية تعرض صوراً للصواريخ الإيرانية التي استهدفت منشآت النفط في #بقيق و #خريص

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد تركي المالكي إن الهجوم على منشآت “أرامكو” كان قادماً من جهة الشمال، ولم يكن موجهاً ضد المملكة فقط بل كان موجهاً للمجتمع الدولي والاقتصاد العالمي وطرق التجارة، موضحاً أن الوزارة تواصل تحقيقاتها لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الهجمات.

وأضاف أن عملاء إيران في المنطقة حاولوا في البداية تضليل العالم بادعاء أن الهجوم نفذته الميليشيات الحوثية، مؤكداً أن وزارة الدفاع لديها أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية.

وأكد المالكي أن الهجوم على منشآت “أرامكو” في بقيق وخريص السبت الماضي امتداد للهجوم الذي حصل في مايو الماضي على منشآتها في عفيف.

وتابع بأن الهجوم جرى بـ 18 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع والتصميم من طراز “دلتا وينج” إضافة إلى 7 صواريخ كروز، حيث أكد الخبراء في الوزارة أن التكنولوجيا المستخدمة في الطائرة هي تكنولوجيا إيرانية.

وأفاد المالكي بأن صواريخ كروز التي استخدمتها إيران في الهجوم من نوع “يا علي” الذي أعلن الحرس الثوري الإيراني في فبراير الماضي عن تدشينه.

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة استُخدمت في الهجوم على منشآت “أرامكو” في بقيق، وصواريخ كروز السبعة استُخدمت في الهجوم على منشآت “أرامكو” في خريص؛ لكن 3 صواريخ منها فشلت في الوصول.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة – اليوم الأربعاء – لعرض أدلة تورط النظام الإيراني في الهجوم الإرهابي على منشأتي “أرامكو” في محافظة بقيق وهجرة خريص.

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