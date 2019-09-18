وزارة الدفاع تعرض أدلة تورُّط إيران في استهداف معملي «أرامكو»

عرضت وزارة الدفاع أدلة على تورُّط إيران في استهداف معملي أرامكو في بقيق وخريص، يوم السبت الماضي، بينها صور لبقايا الصواريخ التي استهدفت المعملين.
وأكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، امتلاك الوزارة أدلة على تورُّط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها، مُشددًا على أن المملكة قادرة على الدفاع عن أراضيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بالرياض حول تفاصيل الهجوم على منشأتي أرامكو، والذي عُرضت خلاله صور لبقايا الصواريخ التي استهدفت معملي أرامكو.
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