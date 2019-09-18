بالصور.. مدير جامعة حائل يناقش تدريب الطلاب في شركة المطاحن

زار مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، اليوم الأربعاء، شركة المطاحن الثانية بحائل؛ حيث كان في استقباله مدير عام الشركة منصور بن جارالله.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الجامعة، اطلعت عليه «عاجل»، إنّ الزيارة شهدت بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجامعة والشركة، وذلك بحضور وكلاء الجامعة.

وبدأت الزيارة بجولةٍ على المصنع، وشملت الجولة المعامل وخطوط الإنتاج، ثمّ اطلع مدير الجامعة والوفد المرافق له، على عرض مرئي عن الشركة.

وناقش الطرفان الآليات المقترحة للتدريب الميداني لطلبة الجامعة، بحضور عمداء الكليات المعنية (كلية العلوم، كلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الهندسة).

وقدّم مدير الجامعة، شكره لمدير شركة المطاحن الثانية ومنسوبيها، مثمنًا الجهود التي يبذلونها والتعاون المستمر بين الشركة والجامعة.