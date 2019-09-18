المالكي: 25 طائرة إيرانية هاجمت معملي أرامكو.. ليس مصدرها اليمن

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من الشمال؛ ما يؤكد أنه مدعوم من إيران، لافتًا إلى أن طهران تقف وراء الهجمات على المدنيين بالسعودية عبر وكلائها في اليمن.

وقال العقيد المالكي، إن الهجوم على «بقيق» و «خريص» امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران، موضحًا أن مسيَّرَات إيرانية الصنع من طراز «دلتا-ونج» شاركت في الهجوم على أرامكو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بالرياض حول تفاصيل الهجوم على منشأتي أرامكو، والذي عُرضت خلاله صور لبقايا الصواريخ التي استهدفت معملي أرامكو.

وأضاف: تشاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا.

وأوضح العقيد المالكي، أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب، واستخدمت نظام تموضع متقدمًا، مُتابعًا: تم استخدام صواريخ «كروز» دقيقة في الهجوم على معملي أرامكو.

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وأشار إلى أنه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز من طراز «يا علي» الذي تملكه إيران في الهجوم، وهو ما أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني في فبراير الماضي.

وأكد أن استهداف معملي أرامكو لم يتم من اليمن كما زعمت أذرع نظام إيران، لافتًا إلى أن المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق ميليشيات الحوثي.

وأوضح العقيد المالكي، أن كل المكونات التي تمت استعادتها وتحليلها من موقع الهجمات تشير لإيران، لافتًا إلى أن 3 صواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم على معملي أرامكو.

وأشار العقيد المالكي، إلى أن التحقيقات في الهجوم على أرامكو مستمرة عبر القنوات الدولية المعتمدة؛ لتحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بدقة، مؤكدًا أن من أطلقها سيتحمل المسؤولية.

وتابع: جمعنا معلومات من بقايا الصواريخ تكفي لأن نعرف من وراء الهجوم، وعلينا أن نفخر بقدرة دفاعاتنا الجوية التي تصدت أكثر من 200 صاروخ باليستي.