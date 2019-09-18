«إثراء» يُنظم أكثر من 35 فعالية ثقافية متنوعة احتفاء باليوم الوطني

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» في الفترة من 21 – 24 محرم 1441هـ، برامج وفعاليات مميزة ومتنوعة، وذلك ضمن احتفاء المركز باليوم الوطني الـ89 بعنوان «من هالأرض».

وتسلط الفعاليات والأنشطة، الضوء على المواهب الوطنية المميّزة من خلال عدة برامج تُسهم في إثراء الوعي المعرفي لدى الأفراد، كما تشتمل على العروض الموسيقية السعودية التي تعزّز الاهتمام بالتراث الثقافي والهوية الوطنية.

وأوضح مدير «إثراء» المهندس خالد الزامل، أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي يحتفل باليوم الوطني السعودي عبر تقديم أكثر من 35 فعالية ثقافية وفنيّة متنوعة؛ تركّز على إبراز المشهد التاريخي والثقافي والفني للمملكة، موضحًا أن هذه الفعاليات تتمثل في عرض الأوركسترا الموسيقي لفيلم «جود» مصحوبًا بعرض لقطات من الفيلم الذي يستعرض التنوع الطبيعي والتراثي، كما ستعزف الأوركسترا مقطوعات موسيقية لأغاني سعودية خالدة لأبرز الفنانين السعوديين مثل طارق عبدالحكيم و طلال مداح والدكتور عبدالرب إدريس. ويستضيف المركز الفنان السعودي فيصل العمري في «ألحان في الذاكرة»، والتي يُلقي الضوء من خلالها على أهم الملحنين الذين لهم شأن كبير في تشكيل جماليات الفن السعودي على مرّ الزمان، إضافةً إلى «العرضة النجدية» و«فن الصوت»، التي اشتهرت بهما المملكة منذ القدم .

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ويُقدم المركز العديد من العروض والأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة من خلال استضافة الدكتور إبراهيم المطرف، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الشؤون الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية، في حديث ملهم عن مسيرة حياة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المليئة بالتنمية والعطاء، والفنان معاذ العوفي الذي يُقدم جولة فنية يستعرض من خلالها الأعمال الفنية المستوحاة من منطقة المدينة المنورة.

وأوضح مدير المركز المهندس خالد الزامل، أن الأطفال سيستحوذون على نصيب كبير من البرامج والفعاليات الوطنية، كالتجارب الترفيهية والعروض العلمية التي قدمها لهم معرض الطاقة، والتي من أبرزها برنامج «فن القط العسيري»، الذي يتيح لهم تصميم لوحة مزينة بنقوش القط العسيري، واستخدام ألوانها المستوحاة من الطبيعة الجبلية في عسير، وممارسة الرسم من خلال استخدام نباتات طبيعية متعددة الأنماط في برنامج «فرشاة المشموم».

جدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» يهدف إلى إثراء المجتمع السعودي عبر تقديم مبادرات وبرامج نوعية لجميع شرائح المجتمع، مستندة على خلق محتوى معرفي متميّز، وتقديم تجارب واسعة للزوّار من خلال تقديم برامج وأنشطة إبداعية وعلمية وثقافية يقدمها المركز لأبناء هذا الوطن الغالي.