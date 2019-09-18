قدَّم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه، مؤكدًا أنَّ التعاون مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر سيتواصل.
وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أنَّ إدارة ترامب واجهت النظام الإيراني وعدوان الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق، مُقدرًا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع؛ للحديث حول تفاصيل الهجوم على منشأتي أرامكو، الذي عُرِض خلاله صور لبقايا الصواريخ التي استهدفت معملي أرامكو.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: سنواصل التعاون مع أمريكا ضد قوى الشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.