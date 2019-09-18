خالد بن سلمان: سنواصل التعاون مع أمريكا ضد قوى الشر

قدَّم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه، مؤكدًا أنَّ التعاون مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر سيتواصل.

وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أنَّ إدارة ترامب واجهت النظام الإيراني وعدوان الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق، مُقدرًا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع؛ للحديث حول تفاصيل الهجوم على منشأتي أرامكو، الذي عُرِض خلاله صور لبقايا الصواريخ التي استهدفت معملي أرامكو.