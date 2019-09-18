القبض على مُطلِق النيران على المارة والمتنزهين برجال ألمع

تمكَنت الجهات الأمنية بمحافظة رجال ألمع، من إلقاء القبض على شاب أثار الذعر بين المارة، بإطلاقه الأعيرة النارية على السيارات والمتنزهين.

وقد حمل الشاب رشاشًا ومسدسًا، مساء أمس الثلاثاء، وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي، على سيارات ومتنزهين عند مدخل بلدية محافظه رجال ألمع، بمنطقه عسير. ولم تتم إصابة أحد، فيما أصابت الأعيرة النارية بعض السيارات.

وقد أثار صوت إطلاق النار الرعب لدى المارة والمتنزهين، ما دعا الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري، وألقت القبض على الشاب، وجارٍ التحقيقات مع الشاب؛ لمعرفه الأسباب، واتخاذ الاجراءات اللازمة.