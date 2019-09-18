بلدية الخبر تبدأ مشروع «ممشى البحيرة» بالعزيزية

أعلن رئيس بلدية محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية المهندس سلطان بن حامد الزايدي، اليوم الأربعاء، بدء العمل بتنفيذ مشروع ممشى حي البحيرة بالعزيزية، وذلك لتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، التي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقّق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

وقال الزايدي بحسب بيانٍ صادرٍ عن أمانة المنطقة الشرقية، اطلعت عليه «عاجل»، إنّ مشروع ممشى البحيرة يمتد بطول 1800 متر وعرض 12 مترًا، حيث يتكوّن من مسار للممشى بمحاذاة البحر بعرض ثلاثة أمتار من مادة المطاط المساعدة للمشي، ومسار خاص لذوي الإعاقة الحسية «كف البصر».

كما يشمل المشروع مسطحات خضراء بعرض خمسة أمتار وإنترلوك بمحاذاة الشارع العام بعرض ثلاثة أمتار، فيما يحتوي الممشى على منطقة بلازا، تضم جلسات ومظلات، فيما ستتم أعمال التشجير على امتداد الممشى، وتركيب أكثر من 50 كرسيًا و130 عامود إنارة جمالي على امتداد الممشى الذي تمّ تصميمه بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة الرياضة وتوفير عناصر الأمن والسلامة بعيدًا عن مخاطر السيارات.

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وتوقّع رئيس البلدية الانتهاء من المشروع في غضون السبعة أشهر القادمة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين.

وأكّد الزايدي حرص البلدية على إقامة المماشي الرياضية في عددٍ من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تُعزِّز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان.

وأشار إلى أنّ الخبر تضم حاليًا 12 ممشى في عددٍ من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية، بالإضافة إلى المماشي المنتشرة في كافة الحدائق العامة والمتنزهات.