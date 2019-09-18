بالفيديو.. قائد حافلة يدهس طالبة بالرياض.. والهلال الأحمر يكشف التفاصيل

في حادث مأساوي.. تُوفِّيت طالبة تحت عجلات حافلة كانت تستقلها أثناء عودتها من الدراسة، ظهر اليوم الأربعاء، بحي الشفا في مدينة الرياض.
وأظهر فيديو للحادث، حصلت عليه «عاجل»، الطالبة أثناء نزولها من الحافلة، وقد فوجِئت بقائدها يتحرَّك قبل أن تثبت أقدامها على الأرض، لتدهسها عجلات الحافلة، فيما واصل قائدها السير دون أن يكلف نفسه عناء التوقف لإنقاذها.
من جانبه؛ أكَّد متحدث الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، أن الهلال الأحمر تلقى بلاغًا بحالة دهس لفتاة عمرها ١٤ سنة، الساعة 13.59، وتَمَّ توجيه فرقة عنايات من مركز إسعاف الشفا، في محاولة لإنقاذها.
وأضاف الجلاجل، أنَّه عند وصول الفرقة اكتشفت أنَّ الحالة متوفاة، وأنَّ الحادث وقع في حي الشفا.
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