ضبط ٩٣ كيلو حشيش بجازان قبل تهريبها بـ«مراتب وإطار سيارة»

أعلن الناطق باسم إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز، اليوم الأربعاء، أنَّ دوريات الفرع تمكَّنت ضبط ٩٣ كيلوجرامًا من الحشيش المخدر.
وقال المتحدث في بيانٍ له، إنّ كميات الحشيش تمّ إخفاؤها بالمراتب الخلفية والإطار الاحتياطي لمركبة تمهيدًا نقلها، موضّحًا أنّه تمّ القبض على سائق المركبة، وإحالته والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكد قزيز أنّ رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان مستمرون في تنفيذ مهامهم المساندة لمكافحة جرائم التهريب وإحباطها والقبض على المتورطين فيها.
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