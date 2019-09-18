الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية في سوريا

دعت الكويت، المجتمع الدولي، إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية في سوريا، ومنها السماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي، ومنع حصار المناطق السكنية.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا، اليوم الأربعاء.

وطالبت الكويت، أيضًا، بضرورة التعامل مع كل الجرائم، التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وقال السفير الغنيم، إن الكويت تدين بشدة ما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا من انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان؛ يتعرض لها أبناء الشعب السوري الشقيق.

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وأكَّد دعم الكويت لاستمرار اللجنة والقيام بدورها في المرحلة المقبلة، مع ضرورة دعم المجتمع الدولي لمهامها والمسؤوليات المنوطة بها.

وقال إن الكويت تشعر بقلق شديد من استمرار الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في أنحاء متفرقة من سوريا، واستمرار الأطراف المتحاربة باعتداءاتها على البنى التحتية المدنية، مستخدمين فيها كل الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة المحظورة دوليًا، التي تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال الغنيم إن «الكويت تطالب المجتمع الدولي بأن يولي أهمية قصوى لمسألة النازحين واللاجئين السوريين، والعمل على تجنيب ذلك البلد الشقيق المزيد من الآلام والمآسي والتشريد».

كما أعرب السفير الكويتي، عن شكره للجنة المستقلة على توصياتها؛ بشأن مسألة المفقودين، التي تأمل الكويت أن يتعامل معها مجلس حقوق الإنسان وآلياته بجدية، وأن يطالب كل أطراف النزاع بتوفير المعلومات عن مصير المفقودين ولم شملهم بعائلاتهم، والتعامل مع رفاتهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها.