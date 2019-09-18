السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد يتفقد مشاريع مدينة حائل التنموية والخدمية



حائل 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, على مراحل تنفيذ مشاريع مدينة حائل التنموية والخدمية, كما اطلع سموه على خط سير العمل وشاهد جانباً من أعمال المشاريع, مستمعاً لشرح من العاملين الميدانيين عن مختلف الجوانب الفنية في كل مشروع.

وحث سمو أمير المنطقة مقاولي المشاريع على الجودة وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد, بالإضافة إلى التركيز على اللمسات الفنية والابداعية التي تزيد عروس الشمال جمالاً إضافياً على جمال مواقعها الطبيعية.

وشملت الجولة الأحياء القديمة والأحياء الجديدة والمشاريع البلدية ومشاريع الطرق والمشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي ونفق الحمراء وكبري تقاطع طريق المطار ومنتزه المغواة الجديد وطريق المدينة ومدخل حائل الجنوبي وأعمال التجميل الجاري تنفيذها وكذلك المنطقة التجارية في برزان وأعمال تأهيل المنطقة المجاورة لقلعة عيرف وأعمال تأهيل وادي الأديرع وغيرها من المواقع والمشاريع.

وبلغت نسبة الإنجاز في كبري نفق الحمراء حتى الآن 91% بينما نسبة الانجاز في كبري تقاطع طريق المطار مع الدائري بلغت 95%.

رافق سموه خلال الجولة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, وأمين المنطقة المهندس إبراهيم بن سعيد أبوراس, ومدير عام فرع وزرة الطرق المهندس تركي الحميدي الشمري, وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

19:46ت م

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