السعودية اليوم / وكالة جامعة أم القرى للتطوير تبحث آلية الاعتماد الوطني لبرنامج الأنظمة



مكة المكرمة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

بحث وكيل جامعة أم القرى للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي آلية الاعتماد الوطني لبرنامج الأنظمة، خلال اجتماعه مع وكيل كلية الدراسات القضائية والأنظمة الدكتور علي الزهراني وبحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وذلك بحضور عميد التطوير والجودة النوعية الدكتور محمد ثابت والوكلاء والمستشارين بقاعة اجتماعات الكلية بالعابدية.

وبيّن الدكتور هاني غازي أن الهدف من الاجتماع تهيئة الكلية للحصول على الاعتماد البرامجي الوطني لجميع برامجها مستقبلاً، وتحديداً لبرنامج الأنظمة حاليا من هيئة تقويم التعليم خلال المدة الوجيزة المقبلة، مشيراً إلى أن الاعتماد البرامجي من الهيئة امتداد لخطة عمل التطوير الجامعي والجودة النوعية نحو حصول جميع برامج الجامعة على الاعتماد الأكاديمي البرامجي الوطني.

وأوضح الدكتور محمد ثابت أن عمادة التطوير الجامعي تسعى لترسيخ منهجية الجودة الشاملة، وعمليات ضمانها وتطويرها وتحسينها في النظم الأكاديمية والإدارية والبحثية، وتنميتها؛ من أجل الحرص على تحسين مخرجاتها التعليمية والبحثية. لافتاً النظر إلى أنه سيتم العمل بالتعاون مع جميع الكليات ممثلة في أقسامها الأكاديمية، لتهيئة برامجها وفق أحدث المعايير الدولية في العملية التعليمية.

وبيّن الدكتور علي الزهراني أن الكلية تسعى إلى أن تكون رائدة في برامجها النوعية التي تقدمها من حيث التأصيل الشرعي، والنظامي، والتميز في البحوث وخدمة المجتمع، بحيث تكون نموذجاً في إعداد كوادر مؤهلة معرفياً وتطبيقياً، وإعداد الدراسات والبحوث، وفق أعلى معايير الجودة.

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19:20ت م

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