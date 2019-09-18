- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. أعمدة كهربائية تتوسط أحد شوارع صامطة منذ 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو وصور.. أعمدة كهربائية تتوسط أحد شوارع صامطة منذ 4 سنوات
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان
اشتكى عدد من أهالي محافظة صامطة من وجود بعض الأعمدة الكهربائية التي تتوسط شارعًا رئيسيًّا بالمحافظة منذ مدة طويلة، وتشكّل خطورة بالغة، وقد تصطاد المركبات العابرة، ما ينذر بحدوث كارثة لا تُحمد عقباها، دون تغيير مواقعها من قِبَل الجهات ذات الاختصاص.
وقال الأهالي في حديثهم لـ”متابعات الخليج 365”: إن الأعمدة الكهربائية تقع على شارع رئيسي وبجوار معارض السيارات بصامطة، ويعتبر شارعًا حيويًا كونه يربط محافظة الطوال ومركز الموسم بوسط صامطة، ويشهد كثافة بالحركة المرورية، ورغم ذلك إلا أن شركة الكهرباء تجاهلت إزالتها منذ من عدة سنوات.
وأشار الشاكون إلى أن الأعمدة الكهربائية أحدها حديدي وعليه أسلاك كهربائية متصلة بالشبكة، بينما العمود الآخر خشبي حيث قامت شركة الكهرباء بنزع الأسلاك الكهربائية عنه منذ فترة طويلة؛ لكن دون قيامها بإزالة العمود من الموقع حيث ما زال يتوسط الشارع حتى يومنا هذا.
وطالب الأهالي مسؤولي شركة الكهرباء بسرعة معالجة وتغير مواقع الأعمدة الكهربائية التي تتوسط الشارع بوسط محافظة صامطة، قبل وقوع كارثة لا تُحمد عقباها.
وكانت “متابعات الخليج 365” قد نشرت منذ أكثر من 4 أعوام عدة شكاوى لأهالي محافظة صامطة، من وجود عدد من الأعمدة الكهربائية التي تتوسط الشوارع بالمحافظة، حيث قامت شركة الكهرباء بإزالة عدد من الأعمدة، بينما تجاهلت إزالة الأعمدة التي تقع بجوار معارض السيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. أعمدة كهربائية تتوسط أحد شوارع صامطة منذ 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.