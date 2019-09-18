الارشيف / اخبار السعوديه

النيابة العامة تشارك في الاجتماع الـ10 لمساعدي نواب العموم والمدعين العامين بسلطنة عُمان

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع النيابة العامة تشارك في الاجتماع الـ10 لمساعدي نواب العموم والمدعين العامين بسلطنة عُمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

شاركت النيابة العامة، في الاجتماع العاشر لمساعدي النواب العموم والمدعيين العامين المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط المنعقد بتاريخ ١٩ /٠١ /١٤٤١هـ، ورأس وفد المملكة العربية في الاجتماع الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام.

حيث جرى مناقشة جدول الأعمال المتضمن عددٍ من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون، ومنها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام واللائحة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء وقواعد حماية الطفل وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

وأشار وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام الشيخ عبدالله المقبل أن الاجتماع يعقد ضمن إطار تحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات العامة، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الشقيقة في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي الموحد المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تشارك في الاجتماع الـ10 لمساعدي نواب العموم والمدعين العامين بسلطنة عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا