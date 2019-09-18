النيابة العامة تشارك في الاجتماع الـ10 لمساعدي نواب العموم والمدعين العامين بسلطنة عُمان

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

شاركت النيابة العامة، في الاجتماع العاشر لمساعدي النواب العموم والمدعيين العامين المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط المنعقد بتاريخ ١٩ /٠١ /١٤٤١هـ، ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام.

حيث جرى مناقشة جدول الأعمال المتضمن عددٍ من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون، ومنها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام واللائحة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء وقواعد حماية الطفل وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

وأشار وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام الشيخ عبدالله المقبل أن الاجتماع يعقد ضمن إطار تحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات العامة، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الشقيقة في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي الموحد المشترك.