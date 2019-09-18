السعودية | السعودية.. عبدالله الربيعة يحصد "جائزة الاعتدال"

شكرا لقرائتكم السعودية.. عبدالله الربيعة يحصد "جائزة الاعتدال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فوز الدكتور عبدالله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بـ"جائزة الاعتدال" بدورتها الثالثة للعام 2019.

وأوضح الأمير خالد الفيصل أن الربيعة استحق هذه الجائزة بفضل "إسهاماته الجليلة المتمثلة في قيادته للفرق الطبية التي قامت بفصل التوائم السيامية من كافة الأعراق والديانات".

وأضاف أن الربيعة ساهم في تعزيز الصورة الإيجابية عن السعودية قيادة وشعبا وجوهرها التسامح العملي مع مختلف البشر بتنوع انتماءاتهم ومعتقداتهم وجنسياتهم، إضافة إلى جهوده الكبيرة في إبراز دور المملكة الإنساني.

مناصب عبدالله الربيعة

تولى الدكتور عبدالله الربيعة عدة مناصب، أبرزها:

•من أيار/مايو 2015 إلى الآن، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

•من نيسان/إبريل 2014 إلى الآن، مستشار بالديوان الملكي.

•من شباط/فبراير 2009 إلى نيسان/إبريل 2014، وزير الصحة.

•من آب/أغسطس 2010 إلى نيسان/إبريل 2014، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة عامة).

•من تموز/يوليو 2003 إلى شباط/فبراير 2009، المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني.

•من أيار/مايو 2005 إلى شباط/فبراير 2009، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

مؤهلاته العلمية

•في تموز/ يوليو 1979 نال بكالوريوس طب وجراحة من كلية الطب بجامعة الملك سعود.

•في آب/أغسطس 1986 حصل على زمالة الجراحة العامة من جامعة ألبرتا في أدمونتون بكندا.

•في كانون الأول/ديسمبر 1987 أخذ زمالة جراحة الأطفال من جامعة دالهوزي بكندا.

الجوائز والأوسمة

حصل الدكتور عبدالله الربيعة على العديد من الجوائز الوطنية والدولية بما في ذلك ما يلي:

Advertisements

•جائزة "الميدالية الوطنية" في جيبوتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

•جائزة "فارس النظام الدولي للدفاع المدني للخدمات المتميزة المقدمة لقضية الدفاع المدني" من "المنظمة الدولية للحماية المدنية" في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

•"جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي" من البحرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

•"جائزة الشيخ حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي" في مؤتمر دبي العالمي السابع للعلوم الطبية، في الإمارات في كانون الأول/ديسمبر 2012.

•"وشاح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الدرجة الأولى" في أيار/مايو 2011.

•"ميدالية ماري كنغسلي" من كلية ليفربول للصحة العامة في بريطانيا في نيسان/إبريل 2011.

•"زمالة التميز من كلية الصحة العامة" في الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة في شباط/ فبراير2011.

الدكتور الربيعة

•"جائزة التقدير والجدارة" من الهيئة العامة لجمعية الأطباء البولنديين بوارسو في كانون الثاني/يناير 2008.

•"جائزة التميز برتبة قائد" من رئيس بولندا.

• "جائزة فلكس العالمية" من صحيفة بولندا اليومية "غازت ويبروكزا" في آب/أغسطس 2005.

•"وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003.

•"وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002.

عمليات فصل التوائم والإنجازات العلمية

من كانون الأول/ديسمبر 1990 إلى الآن تمكن الربيعة بمساعدة فريق جراحي متعدد التخصصات من البرنامج الوطني السعودي لفصل التوائم السيامية الذي يرأسه من فصل 47 حالة توأم ملتصق بنجاح، كما أشرف على 106 حالة من 20 دولة.

الربيعة يشارك في عملية فصل توأم سيامي

الربيعة يشارك في عملية فصل توأم سيامي

تم دعوة الربيعة متحدثاً إلى العديد من اللقاءات العلمية الدولية. كما ألف ونشر أكثر من 103 أبحاث وأوراق عمل في مجلات علمية مختصة.

وقام بنشر والمشاركة في 4 كتب تتعلق بالتوائم السيامية وطب وجراحة الأطفال. كما ترأس وشارك في العديد من اللجان والمجالس الوطنية والصحية والعلمية.