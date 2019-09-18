، "آل الشيخ" يستعرض مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني الموضوعات المشتركة ،

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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة اليوم الأربعاء، مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة اللورد أحمد أوف ويمبلدون، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى -خلال اللقاء- بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بيّن الوزير "آل الشيخ" أن المملكة ساهمت بالمشاركة الفعلية في نشر مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، وأتباع الأديان، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي ترتكز على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.
من جانبه، نوّه مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة، دور المملكة في هذا المجال، وأن الحكومة البريطانية تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة باعتبارها من أكثر الدول التي خطت خطوات مهمة على أرض الواقع لتعزيز الحوار مع الحضارات على مستوى العالم.
"آل الشيخ" يستعرض مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني الموضوعات المشتركةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-18
استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة اليوم الأربعاء، مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة اللورد أحمد أوف ويمبلدون، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى -خلال اللقاء- بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بيّن الوزير "آل الشيخ" أن المملكة ساهمت بالمشاركة الفعلية في نشر مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، وأتباع الأديان، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي ترتكز على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.
من جانبه، نوّه مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة، دور المملكة في هذا المجال، وأن الحكومة البريطانية تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة باعتبارها من أكثر الدول التي خطت خطوات مهمة على أرض الواقع لتعزيز الحوار مع الحضارات على مستوى العالم.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
06:06 PM
أكد أن المملكة ساهمت في نشر مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب
استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة اليوم الأربعاء، مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة اللورد أحمد أوف ويمبلدون، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى -خلال اللقاء- بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بيّن الوزير "آل الشيخ" أن المملكة ساهمت بالمشاركة الفعلية في نشر مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، وأتباع الأديان، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي ترتكز على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.
من جانبه، نوّه مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة، دور المملكة في هذا المجال، وأن الحكومة البريطانية تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة باعتبارها من أكثر الدول التي خطت خطوات مهمة على أرض الواقع لتعزيز الحوار مع الحضارات على مستوى العالم.
، "آل الشيخ" يستعرض مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني الموضوعات المشتركة ،
المصدر : الخليج 365
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