، وزارة الدفاع: استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على أرامكو ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهجوم جاء من الشمال بدعم من إيران وليس من اليمن

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن الأدلة التي لدينا تؤكد أن الهجوم على "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، وأنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على "أرامكو".

وقال: "لدينا أدلة على تورّط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة"، وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع القول: إن الهجوم على "أرامكو" لم يكن ضد المملكة فقط، وإنما على المجتمع الدولي، وأكد أن الهجوم جاء من الشمال وليس اليمن، وبكل تأكيد إيران وراء الهجوم، وهو امتداد للهجوم الذي وقع في شهر مايو.

وقال "المالكي": التحقيقات مستمرة لتحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة وصواريخ كروز بدقة، وأضاف تركي المالكي قائلاً: من أطلق الطائرات المسيرة والصواريخ سيتحمل المسؤولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "نفخر بقدرة دفاعاتنا الجوية التي صدت أكثر من 200 صاروخ بالستي"، واستعرض أجزاء من الطائرات المسيرة التي استخدمت في الهجوم على معملي "أرامكو".

وتابع تركي المالكي القول إن "العالم بأسره اكتشف تهديد إيران والحرس الثوري، وعليه العمل لوقف هذه التهديدات".

وأشار "المالكي" إلى التنسيق مع الولايات المتحدة، وقال: "نعمل مع الولايات المتحدة لتبادل المعلومات الأمنية".