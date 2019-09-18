، خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف مع أمريكا ضد قوى الشر والعدوان ،

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أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة سوف تواصل الوقوف مع الولايات المتحدة ضد كل قوى الشر والعدوان.
وأضاف عبر حسابه بـ"تويتر": "واجهت إدارة الرئيس ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسوف نستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له".
وتابع: "نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، كما أكد اليوم الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك الرؤساء السابقون".
خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف مع أمريكا ضد قوى الشر والعدوانخلود غنام الخليج 365 2019-09-18
أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة سوف تواصل الوقوف مع الولايات المتحدة ضد كل قوى الشر والعدوان.
وأضاف عبر حسابه بـ"تويتر": "واجهت إدارة الرئيس ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسوف نستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له".
وتابع: "نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، كما أكد اليوم الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك الرؤساء السابقون".
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
06:01 PM
قال: إدارة الرئيس ترامب واجهت عدوان النظام الإيراني
أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة سوف تواصل الوقوف مع الولايات المتحدة ضد كل قوى الشر والعدوان.
وأضاف عبر حسابه بـ"تويتر": "واجهت إدارة الرئيس ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسوف نستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له".
وتابع: "نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، كما أكد اليوم الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك الرؤساء السابقون".
، خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف مع أمريكا ضد قوى الشر والعدوان ،
المصدر : الخليج 365
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