اخبار السعوديه

خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف مع أمريكا ضد قوى الشر والعدوان

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محمد بن مسعود - الدمام - قال: إدارة الرئيس ترامب واجهت عدوان النظام الإيراني

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة سوف تواصل الوقوف مع الولايات المتحدة ضد كل قوى الشر والعدوان.

وأضاف عبر حسابه بـ"تويتر": "واجهت إدارة الرئيس ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، نحن في المملكة العربية نشكر الرئيس على موقفه، وسوف نستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له".

وتابع: "نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، كما أكد اليوم الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك الرؤساء السابقون".

خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف مع أمريكا ضد قوى الشر والعدوان

خلود غنام الخليج 365 2019-09-18

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة سوف تواصل الوقوف مع الولايات المتحدة ضد كل قوى الشر والعدوان.

وأضاف عبر حسابه بـ"تويتر": "واجهت إدارة الرئيس ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسوف نستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له".

وتابع: "نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، كما أكد اليوم الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك الرؤساء السابقون".

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18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441

06:01 PM

قال: إدارة الرئيس ترامب واجهت عدوان النظام الإيراني

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة سوف تواصل الوقوف مع الولايات المتحدة ضد كل قوى الشر والعدوان.

وأضاف عبر حسابه بـ"تويتر": "واجهت إدارة الرئيس ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسوف نستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له".

وتابع: "نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، كما أكد اليوم الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك الرؤساء السابقون".

، خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف مع أمريكا ضد قوى الشر والعدوان ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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