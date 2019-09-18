، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 148 سلة غذائية على الأسر النازحة في الخوخة بالحديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للأشقاء في اليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 148 سلة غذائية على 888 مستفيداً من الأسر النازحة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، شملت بني غميضان وبني كليب ونازحي أبو زهر، نفذها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



ويأتي التوزيع ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن.