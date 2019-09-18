اليوم الوطني / محافظة حفر الباطن تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89



الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

تنطلق غداً الخميس في محافظة الباطن، فعاليات احتفالها باليوم الوطني الـ 89 الذي يقام هذا العام تحت شعار"همة حتى القمة"، بعد أنهت المحافظة استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة التي تستمر خمسة أيام.

وخصصت المحافظة مساحة 45 ألف متر مربع بمتنزه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بحفرالباطن على طريق الملك خالد المؤدي للرقعي، التي تبدأ من يوم غدٍ الخميس، من الرابعة عصراً وحتى الـ 11 مساءً .

وتتنوع الفعاليات المنفذة بين عروض صقور

وتضم الفعاليات الثقافية المصاحبة فعاليات الموروث الشعبي الذي يضم فعاليات خاصة بالحرفيين، وعدد من الفلكلورات الشعبية، منها السامري والدحة والراوي إضافة إلى معرض رابطة الصقور، كما تضم الفعاليات الثقافية فعاليات فنية، ومحاضرات وطنية، وجادة الفن وعزف الربابة والمتحف التراثي، وعدد من الفعاليات.

وخصصت اللجنة، منطقة لذوي الاحتياجات الخاصة والسيارات التراثية والألعاب الأسرية وجوائز ومسابقات ومنطقة التسوق وجلسات خاصة نسائية، بالإضافة لفعاليات متنوعة للأطفال، والشباب.

يشار أن الفعاليات يشارك بها أكثر من 16 جهة حكومية وأهلية غير ربحية، تهدف للمشاركة في إظهار هذه المناسبة العزيزة بأجمل صورة.

// انتهى//

18:41ت م

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الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستنطلق غداً الخميس في محافظة الباطن، فعاليات احتفالها باليوم الوطني الـ 89 الذي يقام هذا العام تحت شعار"همة حتى القمة"، بعد أنهت المحافظة استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة التي تستمر خمسة أيام.وخصصت المحافظة مساحة 45 ألف متر مربع بمتنزه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بحفرالباطن على طريق الملك خالد المؤدي للرقعي، التي تبدأ من يوم غدٍ الخميس، من الرابعة عصراً وحتى الـ 11 مساءً .وتتنوع الفعاليات المنفذة بين عروض صقور السعودية ، وأوبريت وطني فني، عروض الفرسان، وعروض الفرقة الموسيقية العسكرية، وأمسية شعرية، إضافة لعروض الألعاب النارية.وتضم الفعاليات الثقافية المصاحبة فعاليات الموروث الشعبي الذي يضم فعاليات خاصة بالحرفيين، وعدد من الفلكلورات الشعبية، منها السامري والدحة والراوي إضافة إلى معرض رابطة الصقور، كما تضم الفعاليات الثقافية فعاليات فنية، ومحاضرات وطنية، وجادة الفن وعزف الربابة والمتحف التراثي، وعدد من الفعاليات.وخصصت اللجنة، منطقة لذوي الاحتياجات الخاصة والسيارات التراثية والألعاب الأسرية وجوائز ومسابقات ومنطقة التسوق وجلسات خاصة نسائية، بالإضافة لفعاليات متنوعة للأطفال، والشباب.يشار أن الفعاليات يشارك بها أكثر من 16 جهة حكومية وأهلية غير ربحية، تهدف للمشاركة في إظهار هذه المناسبة العزيزة بأجمل صورة.// انتهى//18:41ت م0245

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