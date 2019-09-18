اليوم الوطني / شعراء يتغنون بالوطن في أصبوحة كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

نظمت كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم لقاء شعريًا في قاعة الإبداع بالكلية بعنوان "أصبوحة وطن" بمناسبة الذكرى الـ 89 لليوم الوطني للمملكة بحضور عميد الكلية الدكتور ماهر الرحيلي وعدد من منسوبي الكلية وطلابها.

وشارك في الأصبوحة الشاعر معبر النهاري، ألقى خلالها أربع قصائد وطنية، كما شارك الشاعر يوسف الرحيلي عضو نادي المدينة الأدبي والذي وصف تاريخيا توحيد المملكة العربية

واختتم اللقاء الشاعر شتيوي الغيثي الفائز بجائزة المركز الثالث في مسابقة شاعر عكاظ لهذا العام، بعدد من القصائد الوطنية التي غذّت مسامع كل من حضر، فكان مسك الختام الذي اختُتم به هذه الأصبوحة السنوية التي تقيمها كلية اللغة العربية بمناسبة اليوم الوطني، تعزيزاً لدور الجامعة الإسلامية في إحياء المحافل الوطنية ودورها في المشاركات المجتمعية المختلفة.

//انتهى//

18:33ت م

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المدينة المنورة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسنظمت كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم لقاء شعريًا في قاعة الإبداع بالكلية بعنوان "أصبوحة وطن" بمناسبة الذكرى الـ 89 لليوم الوطني للمملكة بحضور عميد الكلية الدكتور ماهر الرحيلي وعدد من منسوبي الكلية وطلابها.وشارك في الأصبوحة الشاعر معبر النهاري، ألقى خلالها أربع قصائد وطنية، كما شارك الشاعر يوسف الرحيلي عضو نادي المدينة الأدبي والذي وصف تاريخيا توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله ومسيرة الملوك من بعده ودورهم العظيم في مواصلة نهضة المملكة .واختتم اللقاء الشاعر شتيوي الغيثي الفائز بجائزة المركز الثالث في مسابقة شاعر عكاظ لهذا العام، بعدد من القصائد الوطنية التي غذّت مسامع كل من حضر، فكان مسك الختام الذي اختُتم به هذه الأصبوحة السنوية التي تقيمها كلية اللغة العربية بمناسبة اليوم الوطني، تعزيزاً لدور الجامعة الإسلامية في إحياء المحافل الوطنية ودورها في المشاركات المجتمعية المختلفة.//انتهى//18:33ت م0243

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