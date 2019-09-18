السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يدشن البرنامج التأهيلي لقادة المدارس المكلفين حديثاً



مكة المكرمة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

دشن المساعد للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني اليوم, البرنامج التأهيلي لقادة المدارس المكلفين حديثاً بمكتب التعليم بغرب مكة ، بحضور مدير الإشراف التربوي ومدير قسم القيادة المدرسية وقادة مكتب الغرب والذي نفذته إدارة الإشراف التربوي قسم الإدارة المدرسية ويستهدف 16 قائدًا مدرسيًا.

ويهدف البرنامج إلى إكساب قادة المدارس المكلفين حديثاُ المهارات اللازمة لعمل القائد المدرسي حيث يشمل البرنامج التعريف بالدليلين التنظيمي والإجرائي ودليل بناء الخطة العامة للمدرسة، ومهارات ومواقف تربوية، ودور قائد المدرسة في القضايا التربوية، والميزانية التشغيلية، وقادة المدارس قادة التعليم، فيما يقدم البرنامج نخبة من مشرفي القيادة المدرسية بتعليم مكة المكرمة.

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18:32ت م

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