اليوم الوطني/ جامعة الفيصل تحتفل باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت جامعة الفيصل، اليوم، باليوم الوطني 89 للمملكة العربية

وأوضح الدكتور آل هيازع أن جامعة الفيصل تحرص سنويا على الاحتفال باليوم الوطني للمملكة وتعميق روح المواطنة لدى أبناء وبنات الجامعة بمشاركتهم في المناسبات الوطنية، وتنظيمهم لها ، مهنئا القيادة الرشيدة بهذه المناسبة وبالإنجازات العظيمة التي وصلت إليها المملكة على المستوى المحلي والدولي.

وتضمن برنامج الاحتفال جولة في قصر جلالة الملك فيصل –رحمه الله- ومسجد الجامعة والحرم الجامعي ومرافقه للتعريف بها.

كما اشتمل الاحتفال على عرض لصور ملوك المملكة مؤرخاعليها التسلسل التاريخي لفترة حكمهم منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- وحتى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- الحكم.

وأتاحت الجامعة الفرصة لطلابها للتعبير عن مشاعرهم اتجاه وطنهم من خلال لوحة تفاعلية بعنوان (أحب وطني لأنه)، وأخرى يضع عليها الطالب بصمته تعبيرا عن مشاركته في تحقيق انجازات الوطن.

وتضمن الحفل أركانا تمثل بعض الجوانب الثقافية لمناطق المملكة المتنوعة، إضافة إلى العرضة النجدية، وشمل الاحتفال كذلك عرضا لفلم يتحدث عن تاريخ المملكة العربية السعودية وانجازاتها المتتالية ورؤيتها الطموحة 2030 .

// انتهى //

18:30ت م

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الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساحتفلت جامعة الفيصل، اليوم، باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية ، بحضور مدير الجامعة معالي الدكتور محمد آل هيازع ومنسوبيها وطلابها وعددا من الإعلاميين وذلك في مقرها بالرياض.وأوضح الدكتور آل هيازع أن جامعة الفيصل تحرص سنويا على الاحتفال باليوم الوطني للمملكة وتعميق روح المواطنة لدى أبناء وبنات الجامعة بمشاركتهم في المناسبات الوطنية، وتنظيمهم لها ، مهنئا القيادة الرشيدة بهذه المناسبة وبالإنجازات العظيمة التي وصلت إليها المملكة على المستوى المحلي والدولي.وتضمن برنامج الاحتفال جولة في قصر جلالة الملك فيصل –رحمه الله- ومسجد الجامعة والحرم الجامعي ومرافقه للتعريف بها.كما اشتمل الاحتفال على عرض لصور ملوك المملكة مؤرخاعليها التسلسل التاريخي لفترة حكمهم منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- وحتى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- الحكم.وأتاحت الجامعة الفرصة لطلابها للتعبير عن مشاعرهم اتجاه وطنهم من خلال لوحة تفاعلية بعنوان (أحب وطني لأنه)، وأخرى يضع عليها الطالب بصمته تعبيرا عن مشاركته في تحقيق انجازات الوطن.وتضمن الحفل أركانا تمثل بعض الجوانب الثقافية لمناطق المملكة المتنوعة، إضافة إلى العرضة النجدية، وشمل الاحتفال كذلك عرضا لفلم يتحدث عن تاريخ المملكة العربية السعودية وانجازاتها المتتالية ورؤيتها الطموحة 2030 .// انتهى //18:30ت م0240

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