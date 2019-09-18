

جيزان ١٩ محرم ١٤٤١هـ الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠١٩واس

اسـتقبل صـاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه في الإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) أحمد بن محمد الصانع والرئيس التنفيذي للشركة بدور بنت ناصر الرشودي, ونائب الرئيس التنفيذي للتشغيل إبراهيم أبو شرحة, وأعضاء المجلس الإدارة.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بالنيابة برئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية وأعضاء المجلس مشيدًا بالدور المناط بالشركة في خدمة المنطقة، مؤكداً على ما تزخر به المنطقة من فرص استثمارية في المجال الزراعي والمشاريع التنموية والتطويرية وغيرها من المجالات ، وكل ما يعود بالفائدة على أبناء المنطقة والوطن بوجه عام.

و تم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الشركة بالمنطقة والسبل الكفيلة بدعم عملها والخدمات التي تقدمها واستعراض الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض عملها.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الشركة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبيها شكره وتقديره لسمو أمير جازان بالنيابة على ما يقدمه من دعم للمستثمرين، مؤكدًا سعي الشركة الدائم لخدمة أبناء جازان.

حضر اللقاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

//انتهى//

18:12ت م

0233





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يُستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جازان للتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.