اليوم الوطني / فنون الأحساء تحتفل باليوم الوطني بمجموعة من البرامج والفعاليات



الأحساء 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

تطلق جمعية الثقافة والفنون في محافظة الأحساء الجمعة المقبل، مجموعة برامجها وفعالياتها الوطنية المختلفة، احتفاءاً باليوم الوطني الـ 89، والتي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وأوضح مدير الجمعية علي الغوينم، أن الجمعية اعتادت كل عام على إقامة العديد من البرامج والفعاليات الوطنية، برعاية ودعم من محافظة الأحساء، مبينا أن الجمعية تطلق هذا العام مجموعة من البرامج والفعاليات الوطنية في أربعة مواقع مختلفة بالمحافظة، حيث تبدأ الفعاليات من يوم الجمعة وتستمر حتى الإثنين المقبل، من خلال تقديم الفلكلورات الشعبية، والعرضة

إضافة إلى تقديم أمسية وطنية بعنوان "كلنا جنود الوطن" بمقر الجمعية بالمكتبة العامة بالهفوف، وعرض مجموعة من الأفلام الوطنية، ومسابقة الأفلام التي تم الإعلان سابقا، وتكريم المشاركين والفائزين، وتقديم حفل موسيقي وطني بمشاركة فرقة الجمعية الموسيقية، ومشاركة وطنية من ذوي الاعاقة على مسرح أرض الحضارات في جبل القارة.

وبين الغوينم أنه ستقام أمسية شعرية وطنية بمدينة العيون، ومجموعة من الفنون الشعبية والفلكلور والعرضة السعودية والفنون الشعبية الأحسائية، كذلك إقامة أمسية وطنية وتدشين كتاب "الوطن في قلوب الشعراء" في مقر الجمعية.

// انتهى//

18:10ت م

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الأحساء 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستطلق جمعية الثقافة والفنون في محافظة الأحساء الجمعة المقبل، مجموعة برامجها وفعالياتها الوطنية المختلفة، احتفاءاً باليوم الوطني الـ 89، والتي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.وأوضح مدير الجمعية علي الغوينم، أن الجمعية اعتادت كل عام على إقامة العديد من البرامج والفعاليات الوطنية، برعاية ودعم من محافظة الأحساء، مبينا أن الجمعية تطلق هذا العام مجموعة من البرامج والفعاليات الوطنية في أربعة مواقع مختلفة بالمحافظة، حيث تبدأ الفعاليات من يوم الجمعة وتستمر حتى الإثنين المقبل، من خلال تقديم الفلكلورات الشعبية، والعرضة السعودية في الساحة الخارجية للمدرسة الأميرية بالهفوف.إضافة إلى تقديم أمسية وطنية بعنوان "كلنا جنود الوطن" بمقر الجمعية بالمكتبة العامة بالهفوف، وعرض مجموعة من الأفلام الوطنية، ومسابقة الأفلام التي تم الإعلان سابقا، وتكريم المشاركين والفائزين، وتقديم حفل موسيقي وطني بمشاركة فرقة الجمعية الموسيقية، ومشاركة وطنية من ذوي الاعاقة على مسرح أرض الحضارات في جبل القارة.وبين الغوينم أنه ستقام أمسية شعرية وطنية بمدينة العيون، ومجموعة من الفنون الشعبية والفلكلور والعرضة السعودية والفنون الشعبية الأحسائية، كذلك إقامة أمسية وطنية وتدشين كتاب "الوطن في قلوب الشعراء" في مقر الجمعية.// انتهى//18:10ت م0230

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.