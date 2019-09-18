شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: سنواصل التعاون مع أمريكا ضد قوى الشر والعدوان والان مع التفاصيل

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان على مواصلت بلاده في التصدي لقوى الشر والعدوان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لنائب وزير الدفاع حول الاحداث الارهابية التي اعتدت على مصافي شركة ارامكو. وقال بن سلمان :" نقدر التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في المنطق". Advertisements وأضاف:" دارة ترمب واجهت النظام الإيراني وعدوان الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق". وعبر بن سلمان عن شكره للرئيس الامريكي حيث قال:" نشكر ترمب على دعمه وسنواصل التعاون مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان.

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