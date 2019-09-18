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عاجل... وزارة الدفاع السعودية تعلن عن مؤتمر صحفي بعد قليل

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن مؤتمر صحفي بعد قليل، للناطق باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي.

وكان المالكي قد نفى في مؤتمر صحافي أمس مزاعم المتمردين الحوثيين في اليمن بأنهم يقفون وراء الهجمات على حقول أرامكو التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم.

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وقال المالكي لم يكن الهجوم من الأراضي اليمنية مشيراً إلى أن الحوثيين يستغلون تلك الهجمات "لرفع المعنويات.

وذكر الناطق الرسمي باسم التحالف أن التحقيقات مستمرة، وفور الانتهاء من التحقيقات ستعلن النتائج النهائية.

ولفت إلى أن الجهات المختصة تتحفظ على بقايا الأسلحة المستخدمة وستعرضها على وسائل الإعلام، في وقت لاحق.

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