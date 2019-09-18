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2019-09-18 بث مباشر .. وقائع مؤتمر وزارة الدفاع حول استهداف أرامكو متابعات الخليج 365 - الرياض يعقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ركن طيار تركي المالكي، الآن، مؤتمرًا صحفيًا حول الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق وخريص يوم السبت الماضي. Advertisements ويمكن متابعة البث المباشر من: ( بث مباشر للمؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع #عاجل #صحيفة_المواطن https://t.co/v6MWDh6teJ — صحيفة المواطن (@almowatennet) September 18, 2019 ). ).







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