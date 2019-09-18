المغلوث : الثلاثاء آخر موعد لاستقبال مشاركات جائزة التميز الإعلامي

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء، للحديث عن “جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019، والتي تقدم احتفاءً بإنجازات المبدعين لليوم الوطني 89، وذلك في الرياض بفندق كروان بلازا المدينة الرقمية.

وحدد يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م موعدًا لانتهاء فترة التقديم على جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 89 عبر الموقع الإلكتروني للجائزة: (هنا).

وأوضح الدكتور عبدالله المغلوث أن هدف وزارة الإعلام من إطلاق “جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019” هو تسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإبداعية الإعلامية، التي نفذتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بمناسبة اليوم الوطني89 للمملكة.

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وبين المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام أن الغرض من الجائزة هو الاحتفاء بأفضل المشاركات، وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته كافة لتقديم أعمالهم الإبداعية التي تحتفي بالوطن، منوهًا أن الفائز سيحصل على لقب “صاحب المحتوى الإعلامي الأكثر تميزًا في اليوم الوطني الـ89.

وحول التفاعل الذي حظيت به الجائزة، بين الدكتور المغلوث، أنه ومنذ اليوم الأول لإطلاق الجائزة في 9 سبتمبر 2019م، برز التفاعل الكبير من قبل مختلف شرائح المجتمع والجهات الحكومية والخاصة، وبلغ عدد التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي أكثر من مليون تفاعل، كما سجل أكثر من 1470 مشاركًا في الجائزة، في حين تجاوزت زيارات الموقع الإلكتروني للجائزة 100 ألف زيارة في أول يومين.

وبين الدكتور المغلوث أن الجائزة تتضمن عشرة مسارات مختلفة، ويحق لكل مشارك ترشيح أعماله الإبداعية الجديدة في أكثر من مسار وباللغتين العربية والإنجليزية، وبالفصيح والعامي في الشعر، وهذه المسارات هي: أفضل أغنية وطنية، وأفضل قصيدة وطنية، أفضل مُنتَج تلفزيوني، وأفضل صورة، وأفضل فيديو من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وأفضل مبادرة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل مقال صحفي، وأفضل تغطية صحفية، وأفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد، وأفضل منتج إذاعي أو بودكاست.

وأوضح أنّ لجنة متخصصة تضم محكمين متخصصين وذوي خبرات كبيرة في مسارات الجائزة ستقيم المشاركات، وسيتم إعلان الفائزين في حفل مهيب يوم 29 سبتمبر 2019م.

وأشاد المغلوث بأن الجائزة يقوم على شباب الوطن، ذوي مبادرات وخبرات إعلامية، وهم يبذلون جهودًا مضنية في الإعداد والتنظيم لها، ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بها موجها شكره وامتنانه لما يقدمونه من أجل الوطن.







