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2019-09-18 ترامب يصدر تعليمات لوزير الخزانة بتشديد العقوبات أكثر على إيران متابعات الخليج 365 - متابعة أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات لوزير الخزانة الأمريكي لتشديد العقوبات أكثر على إيران بسبب استمرارها في دعم الإرهاب وتهديد إمدادات النفط العالمية. Advertisements وخلال الفترة الأخيرة تم فرض المزيد من العقوبات على كيانات وأفراد في إيران لهم صلة بالحرس الثوري الإيراني ومنظمات إرهابية في الداخل والخارج. وكانت آخر جرائم إيران الإرهابية استهداف معلمين تابعين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص السبت الماضي ما تسبب في تعطيل الإمدادات بشكل مؤقت.







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