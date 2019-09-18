- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأرصاد : غبار يحد الرؤية غدًا من الشرقية حتى نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأرصاد : غبار يحد الرؤية غدًا من الشرقية حتى نجران
أمطار رعدية على 4 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر.
كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.
وستكون الرياح على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية في حين ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الخليج العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد : غبار يحد الرؤية غدًا من الشرقية حتى نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.