الان تتابع نائب وزير الدفاع: نقدر موقف الإدارة الأمريكية من العدوان الإيراني.. ومستمرون في اتحادنا ضد قوى الشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، إن المملكة تقدر موقف الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، وكذلك الرؤساء السابقون بمن فيهم أوباما.
وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب واجهت عدوانًا من النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، متابعًا: “نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس ترامب على موقفه، وسوف نستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له”.
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