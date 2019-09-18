شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. آخر موعد لمشاركات جائزة «تميز اليوم الوطني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن المتحدث باسم وزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث أن (الثلاثاء) الموافق 24 سبتمبر 2019 موعد لانتهاء فترة التقديم على جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني الـ89 عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس (الأربعاء)؛ للحديث عن «جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019، التي تقدم احتفاء بإنجازات المبدعين لليوم الوطني الـ89 في الرياض بفندق كروان بلازا المدينة الرقمية، أن هدف وزارة الإعلام من إطلاق «جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019» هو تسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإبداعية الإعلامية، التي نفذتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة».

وبين المغلوث أن الغرض من الجائزة هو الاحتفاء بأفضل المشاركات، وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته كافة لتقديم أعمالهم الإبداعية التي تحتفي بالوطن.

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ونوه إلى أن الفائز سيحصل على لقب صاحب المحتوى الإعلامي الأكثر تميزا في اليوم الوطني الـ 89.

وحول التفاعل الذي حظيت به الجائزة، ذكر الدكتور المغلوث أنه ومنذ اليوم الأول لإطلاق الجائزة في 9 سبتمبر 2019، برز التفاعل الكبير من قبل مختلف شرائح المجتمع والجهات الحكومية والخاصة، وبلغ عدد التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي أكثر من مليون تفاعل، كما سجل أكثر من 1470 مشاركا في الجائزة، في حين تجاوزت زيارات الموقع الإلكتروني للجائزة 100 ألف زيارة في أول يومين.

وأشار الدكتور المغلوث إلى أن الجائزة تتضمن 10 مسارات مختلفة، ويحق لكل مشارك ترشيح أعماله الإبداعية الجديدة في أكثر من مسار وباللغتين العربية والإنجليزية، وبالفصيح والعامي في الشعر، وهذه المسارات هي: أفضل أغنية وطنـية، وأفضل قصيدة وطنية، وأفضل مُنتَج تلفزيوني، وأفـضل صورة، وأفضل فيديو من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وأفـضـل مبـادرة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل مقال صحفي، وأفضل تغطية صحفية، وأفضل مـادة إبداعـية في الإعلام الجديد، وأفضل منتج إذاعي أو بودكاست.

ونوه إلى أن لجنة متخصصة تضم محكمين متخصصين لهم خبرات كبيرة في مسارات الجائزة ستقيم المشاركات، وسيتم إعلان الفائزين في حفل مهيب يوم 29 سبتمبر 2019.