شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تشارك في الاجتماع الـ10 لمساعدي نواب العموم والمدعيين العامين في دول الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عُمان)

شاركت النيابة العامة في الاجتماع العاشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعيين العامين المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط المنعقد بتاريخ ١٩ /٠١ /١٤٤١هـ ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع فضيلة الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام.

حيث جرى مناقشة جدول الأعمال المتضمن عددٍ من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون، ومنها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام واللائحة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء وقواعد حماية الطفل وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

وأشار فضيلة وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام الشيخ عبدالله المقبل أن الاجتماع يعقد ضمن إطار تحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات العامة، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الشقيقة في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي الموحد المشترك.