السعودية | خالد بن سلمان: نقدر التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: نقدر التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، واجهت النظام الإيراني وعدوان الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق.

وأكد الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات على تويتر الأربعاء: "نقدر التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في المنطقة".

وأضاف: "نشكر ترمب على دعمه وسنواصل التعاون مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان".

وكان ترمب قد أعلن، في وقت سابق الأربعاء، عن تشديد "كبير" للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجوم إرهابي على منشأتي نفط بالسعودية، السبت، ألقت واشنطن باللوم فيه على طهران.

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وكتب ترمب على تويتر: "لقد أمرت للتو وزير الخزانة (ستيفن منوتشين) بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية!".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن مساء الاثنين، أن جميع الدلائل والمؤشرات العملياتية وأيضاً الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي الكبير الذي استهدف إمدادات الطاقة العالمية والأمن الاقتصادي العالمي في معامل النفط في منشأتين في بقيق وخريص، تؤكد أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي أسلحة إيرانية، مبيناً أنه يتم العمل على الانتهاء من هذه التحقيقات التي سيتم الإعلان عن نتائجها كافة.

وقال المالكي: "لم يكن الهجوم الإرهابي من الأراضي اليمنية كما تبنت الميليشيات الحوثية، حيث إن هذه الميليشيات هي مجرد مطايا لتحقيق أجندة ورغبات الحرس الثوري والنظام الإيراني الإرهابي".

يذكر أن هذا الهجوم الإرهابي لاقى تنديداً دولياً غربياً وعربياً واسعاً.